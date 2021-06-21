Украинские болельщики уже второй матч подряд "заполонили" Бухарест: фото

21 июня 2021 , 17:44
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Источник:

24 канал

За считанные часы до начала матча между Украиной и Австрией в рамках Евро-2020 улицы Бухареста заполонили украинские болельщики. Историческая игра состоится в понедельник, 21 июня на "Национальном стадионе".

Чтобы продемонстрировать свою национальную идентичность, они оделись в сине-желтые наряды. Кроме того, болельщицы украшались сине-желтыми веночками.

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Украинские поклонники гуляют по улицам города, делают фотографии, общаются, шутят и обнимаются. Люди желают успеха сборной Украины по футболу и верят в ее победу.

Украинские болельщики на стадионе / Фото Яремы Духа

 

Украинцы устроили марш

Волонтер и общественный деятель Роман Синицын рассказал, что "первые украинские болельщики в Бухарест приехали еще перед матчем с Северной Македонией".

Много осталось "ждать" в Румынии или Болгарии на море,
 –  рассказал Синицын.

Сейчас в Бухаресте находятся поклонники обеих сборных: Украины и Австрии.

В то же время украинских болельщиков в городе существенно больше. За несколько часов до матча они прошлись маршем от центра города до стадиона. По дороге люди восклицали: "У-кра-й-на!", "Слава Украине! Героям слава!"и "Путин х**ло".

Украинские поклонники в Бухаресте / Фото Яремы Духа

Футбольную атмосферу украинские болельщики создали еще в самолете, который летел в Бухарест. Прямо во время полета они спели "Червону руту" и Гимн Украины.

Матч Украина – Австрия: главное

  • Решающий матч в группе С сборная Украины по футболу сыграет против Австрии 21 июня 2021. С заявкой на игру тренерский штаб украинской стороны уже определился. На поле не выйдут Александр Зубков и Денис Попов, получившие травмы.
  • Игра начнется в 19:00 на "Национальном стадионе" в Бухаресте.
  • Главный арбитр поединка – Джюнейт Чакир.
  • Чтобы сыграть в 1/8 финала против Италии, во время матча против Австрии Украине достаточно сыграть в ничью. Если же сборная Украины по футболу проиграет, она рискует покинуть Евро-2020.
Автор: Мар'яна Бекало