Украинские болельщики уже второй матч подряд "заполонили" Бухарест: фото

За считанные часы до начала матча между Украиной и Австрией в рамках Евро-2020 улицы Бухареста заполонили украинские болельщики. Историческая игра состоится в понедельник, 21 июня на "Национальном стадионе".

Чтобы продемонстрировать свою национальную идентичность, они оделись в сине-желтые наряды. Кроме того, болельщицы украшались сине-желтыми веночками.

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Украинские поклонники гуляют по улицам города, делают фотографии, общаются, шутят и обнимаются. Люди желают успеха сборной Украины по футболу и верят в ее победу.

Украинские болельщики на стадионе / Фото Яремы Духа

Украинцы устроили марш

Волонтер и общественный деятель Роман Синицын рассказал, что "первые украинские болельщики в Бухарест приехали еще перед матчем с Северной Македонией".

Много осталось "ждать" в Румынии или Болгарии на море,

– рассказал Синицын.

Сейчас в Бухаресте находятся поклонники обеих сборных: Украины и Австрии.

В то же время украинских болельщиков в городе существенно больше. За несколько часов до матча они прошлись маршем от центра города до стадиона. По дороге люди восклицали: "У-кра-й-на!", "Слава Украине! Героям слава!"и "Путин х**ло".

Украинские поклонники в Бухаресте / Фото Яремы Духа

Футбольную атмосферу украинские болельщики создали еще в самолете, который летел в Бухарест. Прямо во время полета они спели "Червону руту" и Гимн Украины.

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