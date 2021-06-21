Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые смогут помочь Украине выйти в плей-офф Евро-2020. В заявку вошли стабильно 26 футболистов.

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Заявка сборной Украины

Вратари : Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники : Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко

: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко Полузащитники : Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков

: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

Вне заявки на игру остались травмированные Александр Зубков и Денис Попов. Оба еще восстанавливаются от повреждений. Также не поможет команде и полузащитник Гента Роман Безус. Интересно, что последний до сих пор ни разу не попадал в заявку на игру "сине-желтых" на Евро-2020.

В список футболистов, которые будут иметь шанс выйти на футбольное поле, появился 18-летний полузащитник Шахтера Георгий Судаков.

Матч против Австрии состоится 21 июня. Стартовый свисток на стадионе в Бухаресте прозвучит в 19:00.