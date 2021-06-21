Кадровая потеря Украины

Тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать в последнем матче группового этапа сразу на двух футболистов – Александра Зубкова и Дениса Попов. Оба еще восстанавливаются от повреждений.

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У центрбека Динамо проблемы с икроножной мышцей, из-за этого он не поможет команде в игре против Австрии. Защитник лишь 23 мая дебютировал за сборную в матче против Бахрейна. На этом чемпионате Европы-2020 не отыграл в "сине-желтой" футболке еще ни одной минуты.

Хотя ранее сообщалось, что Попов 20 июня вернется в общую группу команды после небольшого повреждения. Похоже, что-то пошло не по плану. Из-за травмы не примет участие в игре и Зубков. Футболист продолжает восстанавливаться под наблюдением физиотерапевта.

Все остальные футболисты готовятся к поединку третьего тура. Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции развеял слухи о травме Романа Яремчука. В информационном пространстве распространились слухи, что якобы нападающий не сможет помочь сборной в игре против Австрии. Однако все это осталось лишь слухами. Форвард готов сыграть против австрийцев.