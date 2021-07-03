"Червона рута" в Риме: как украинские болельщики поддерживают сборную – видео
Источник:24 канал
Сборная Украины по футболу встретится с игроками Англии вечером 3 июля в Риме. Украинские болельщики приехали в Италию, чтобы поддержать наших футболистов.
Как в Риме поддерживают сборную Украины
Украинских болельщиков с флагами заметили на улицах Рима еще днем. Они в сине-желтой форме выкрикивали лозунги в поддержку нашей сборной.
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На видео из социальных сетей видно украинцев в шароварах и с барабанами. Болельщики в разных локациях города запели "Червону руту". Аккомпанировала им бандура.
"Червона рута" в Риме: видео
Украинцы поют "Червону руту" в Риме: видео
Кстати, украинскую песню включили даже на стадионе перед началом игры. Она играла на полную громкость, а слова песни показали на украинском на экране.
"Червона рута" на стадионе: видео
Смотрите видео со стадиона в Риме:
Гимн Украины на стадионе в Риме: видео
Украинские и английские болельщики в Англии: видео
Украинскую сборную поддерживают не только в Украине или в Риме. В социальных сетях распространили фото из Польши. На нем болельщики смотрят матч в кафе.
Украинцы в Польше смотрят матч сборной / Фото с инстаграма Паши Мацька