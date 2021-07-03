Поединок Украина – Англия состоится на стадионе "Олимпико", который является домашней ареной для Ромы и Лацио. Главный арбитр матча Брых даст стартовый свисток в 22:00.

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На пути в четвертьфинал Англия выиграла группу D. Подопечные Гарета Саутгейта победили Хорватию и Чехию, но сыграли вничью с Шотландией. В 1/8 финала Англия выбила сборную Германии.

Украина на групповом этапе победила только Северную Македонию и проиграла Нидерландам и Австрии. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко выбила Швецию.

Украина только однажды победила Англию. Два предыдущих матча завершились вничью. В активе англичан 4 победы над украинцами.

Украина – Англия: текстовая онлайн-трансляция матча