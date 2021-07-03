Сборная Украины на этот матч заявила 24 игроков. Вне заявки остались Александр Зубков (он травмировался еще в первом матче на Евро-2020) и Артем Беседин (форвард уехал домой после травмы в матче против Швеции и в 2021 году больше не сыграет).

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На этот раз тренерский штаб сборной Украины вновь сыграет в три центральных защитника. Однако на этот раз позицию левого латераля получил Миколенко, вернувшийся в стартовый состав.

В официальную заявку на игру с тех футболистов сборной Украины, которые сейчас находятся в Риме, не попал Руслан Малиновский.

Стартовый состав сборной Украины : Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидоручк, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.

: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидоручк, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук. Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Волкер, Шоу, Райс, Стоунс, Макгвайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Матч между сборным Украины и Англии начнется в 22:00.