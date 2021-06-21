Украинские болельщики исполнили гимн на стадионе в Бухаресте: невероятное видео

За считанные минуты до матча Украина – Австрия болельщики на стадионе в Бухаресте фантастически исполнили украинский гимн. Поединок в понедельник, 21 июня, может стать решающим для сборной Украины по футболу.
Украинские болельщики перед игрой решили подарить игрокам фантастический заряд энергии. Исполнение гимна не смогло оставить равнодушными футбольных поклонников из разных уголков мира.
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Матч начался в 19:00 на "Национальном стадионе". Счет открыла Австрия на 21 минуте игры.
Украинские болельщики исполнили гимн: смотрите видео
Как украинские поклонники поддержали сборную
- Украинские поклонники прибыли в Бухарест, чтобы поддержать сборную Украины по футболу во время решающего матча с Австрией.
- За несколько часов до начала матча болельщики организовали марш от центра города к стадиону. Во время шествия люди восклицали: "У-кра-и-на!", "Слава Украине! Героям слава!" и "Путин х**ло".
- Украинские поклонники футбола оделись в сине-желтые наряды и украсили себя разнообразными аксессуарами. В частности, веночками.
- По словам общественного деятеля Романа Синицына, первые украинские болельщики в Бухарест приехали еще перед матчем с Северной Македонией".
Заметьте! Чтобы выйти в 1/8 финала и сыграть против Италии, Украине достаточно завершить этот матч ничьей.