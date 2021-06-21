Досадный гол после углового
Австрийская сборная заработала угловой после того, как отобрала мяч на левом фланге Украины. Руслан Малиновский и Николай Шапаренко не сумели выйти из-под прессинга.
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После навеса с угла поля от Давида Алабы Кристоф Баумгартнер легко выиграл борьбу у Ильи Забарного и почти из пределов вратарской прошил Георгия Бущана.
- Благодаря забитому голу в онлайн-таблице сборная Австрии обошла Украину. Пока австрийцы занимают второе место, которое гарантирует право сыграть в 1/8 финала против Италии.