Украинские арбитры будут работать на матче квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021. Украинцы обслужат матч "Прогресс" (Люксембург) – "Виллем II" (Нидерланды).

О том, что украинские арбитры будут работать на матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, информирует сайт УЕФА.

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Поединок "Прогресс" – "Виллем II" состоится 16 сентября. Во главе украинской бригады арбитров будет Николай Балакин.

На линях ему будут помогать Андрей Скрипка и Владимир Володин. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виктор Копиевский.

Что известно про Балакина?

Украинский арбитр представляет Киевскую область. Уже в 21-летнем возрасте судил поединки второй лиги Украины. За несколько лет прошел путь к Премьер-лиге, где дебютировал 18 июля 2015 года в матче первого тура сезона 2015/16 "Олимпик" – "Черноморец". Балакин – арбитр ФИФА.

Отметим, что со 2-го раунда квалификации Лиги Европы стартует украинский клуб "Колос". Клуб из Коваливки 17 сентября сыграет против греческого "Ариса".

В УЕФА уже назначили арбитров на матч "Колос" – "Арис". Игру будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с Леонс-Лионелем Тчуди.

Его ассистенты: Маттиас Сбрисса, Паскаль Хирцель. Четвертый арбитр: Алессандро Дудич.