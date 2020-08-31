Украинский клуб "Колос" в сезоне 2020/2021 дебютирует в квалификации Лиги Европы. Украинский клуб узнал потенциальных соперников на пути к групповому этапу.

"Колос" узнал потенциальных соперников во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает сайт УЕФА.

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Потенциальные соперники " Колоса"

"Арис "(Греция)

"Лячи" (Албания)

"Локомотив" Пловдив (Болгария)

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы состоится сегодня, 31 августа, в Ньоне.

"Колос" в Лиге Европы

"Колос" участвует в квалификации Лиги Европы по "основному пути". Несмотря на то, что это дебютный еврокубковый сезон для "колосков", украинцы оказались сеяным и попали в группу 7 на 2-й раунд квалификации.

Также в этой группе сеяные команды "Тоттенхэм" и "Хапоэль" Беэр-Шева. Победитель определяется в одном матче, встречи пройдут без зрителей.

Матчи 2-го квалификационного раунда состоятся 17 сентября. Победители выйдут в 3-й раунд квалификации. Всего во втором раунде квалификации участвуют 94 команды.