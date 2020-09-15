Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги Європи сезону-2020/2021. Українці обслужать матч "Прогрес" (Люксембург) – "Віллем II" (Нідерланди).

Про те, що українські арбітри працюватимуть на матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, інформує сайт УЄФА.

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Поєдинок "Прогрес" – "Віллем II" відбудеться 16-го вересня. На чолі української бригади арбітрів буде Микола Балакін.

На лінях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Володимир Володін. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віктор Копієвський.

Що відомо про Балакіна? Український арбітр представляє Київську область. Уже у 21-річному віці судив поєдинки другої ліги України. За декілька років пройшов шлях до Прем'єр-ліги, де дебютував 18 липня 2015 року в матчі першого туру сезону 2015/16 "Олімпік" – "Чорноморець". Балакін – арбітр ФІФА.

Зазначимо, що з 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи стартує український клуб "Колос". Клуб із Ковалівки 17 вересня зіграє проти грецького "Аріса".

В УЄФА вже призначили арбітрів на матч "Колос" – "Аріс". Гру обслуговуватимуть швейцарська бригада арбітрів на чолі з Леонсом-Ліонелем Тчуді.

Його асистенти: Маттіас Сбрісса, Паскаль Хірцель. Четвертий арбітр: Алессандро Дудич.