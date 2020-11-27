Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес снова стал отцом. Его девушка Ольга Янчук родила мальчика.

О том, что Ольга Янчук беременна, стало известно лишь недавно – девушка выложила фотографию, где она беременная поддерживает Жерсона Родригеса на стадионе в Киеве. Это было в октябре в матче "Динамо" против "Ювентуса". Фотографию в сторис, на котором виден ее округлый живот, она подписала "поддерживаем папу".

С этого же матча Янчук выложила еще одну фотографию, где из комментариев стало известно, что она уже на восьмом месяце беременности.

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27 ноября Янчук родила мальчика. Его вес 3,66 килограмма, а рост – 53 сантиметра.

О том, что Янчук встречается с Родригесом, стало известно лишь летом 2020 года, когда девушка выложила совместное фото с футболистом, поздравив любимого с днем рождения.

Ольга Янчук является украинской теннисисткой. По состоянию на ноябрь 2020 года она занимает 704 место в рейтинге WTA. Лучшей ее позицией было 213 место в списке.

Что касается Родригеса, то у него уже есть один сын.