Известная украинская теннисистка Ольга Янчук забеременела от легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Футболист уже во второй раз станет отцом.

Ольга Янчук решила поддержать с трибун любимого, который вышел на замену в матче "Динамо" – "Ювентус". На матче теннисистка сделала фото, которое потом выложила в сторис в своем Instagram-аккаунте, на фото видно округлый живот девушки.

Читайте также: "Динамо" проиграло "Ювентусу" и потерпело первое поражение при Луческу: видео

Пополнение в семье Родригеса

Поддерживаем папу,

– подписала фото Янчук.



Янчук посетила матч "Динамо" - "Ювентус" / Скрин с Instagram.com/olgaianchuk

Добавим, что у Жерсона уже есть сын от предыдущих отношений.

Родригес вышел на замену на 60-й минуте, но не сумел помочь "Динамо" отыграться со счета 0:2 в пользу "Ювентуса". Дубль в матче оформил испанский нападающий Альваро Мората.

Что известно о паре Янчук и Родригеса

В конце лета 2020 появилась информация, что Родригес начал встречать с известной украинской теннисисткой Ольгой Янчук. Спортсменка активно ведет страницы в соцсетях, поэтому о ее личной жизни не сложно узнать.

Однажды ей приписывали роман с игроком сборной Украины и "МанСити" Александром Зинченко. В соцсетях пара активно выкладывала совместные фотографии. Ходили слухи и об отношениях с другими украинскими футболистами.

Недавно Янчук мило поздравила Родригеса с его 25-летием. Она открыто призналась "динамовцу" в любви.