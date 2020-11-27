Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес знову став батьком. Його дівчина Ольга Янчук народила хлопчика.

Про те, що Ольга Янчук вагітна, стало відомо лише нещодавно – дівчина виклала фотографію, де вона вагітна підтримує Жерсона Родрігеса на стадіоні в Києві. Це було в жовтні у матчі "Динамо" проти "Ювентуса". Фотографію в сторіс, на якому видно її округлий живіт, вона підписала "підтримуємо тата".

З цього ж матчу Янчук виклала ще одну фотографію, де з коментарів стало відомо, що вона вже на восьмому місяці вагітності.

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27 листопада Янчук народила хлопчика. Його вага 3,66 кілограма, а ріст – 53 сантиметри.

Про те, що Янчук зустрічається з Родрігесом, стало відомо лише влітку 2020 року, коли дівчина виклала спільне фото з футболістом, привітавши коханого з днем народження.

Ольга Янчук є українською тенісисткою. Станом на листопад 2020 року вона посідає 704 місце в рейтингу WTA. Найкращою її позицією було 213 місце в списку.

Щодо Родрігеса, то в нього вже є один син.