Українська тенісистка народила сина легіонеру "Динамо" Родрігесу
Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес знову став батьком. Його дівчина Ольга Янчук народила хлопчика.
Про те, що Ольга Янчук вагітна, стало відомо лише нещодавно – дівчина виклала фотографію, де вона вагітна підтримує Жерсона Родрігеса на стадіоні в Києві. Це було в жовтні у матчі "Динамо" проти "Ювентуса". Фотографію в сторіс, на якому видно її округлий живіт, вона підписала "підтримуємо тата".
З цього ж матчу Янчук виклала ще одну фотографію, де з коментарів стало відомо, що вона вже на восьмому місяці вагітності.
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27 листопада Янчук народила хлопчика. Його вага 3,66 кілограма, а ріст – 53 сантиметри.
Про те, що Янчук зустрічається з Родрігесом, стало відомо лише влітку 2020 року, коли дівчина виклала спільне фото з футболістом, привітавши коханого з днем народження.
Ольга Янчук є українською тенісисткою. Станом на листопад 2020 року вона посідає 704 місце в рейтингу WTA. Найкращою її позицією було 213 місце в списку.
Щодо Родрігеса, то в нього вже є один син.
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