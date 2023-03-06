В финале турнира WTA 250 в американском Остине Марта Костюк в двух сетах обыграла россиянку Варвару Грачеву, выступавшей под нейтральным флагом. Украинская теннисистка проигнорировала процедуру рукопожатия с представительницей страны-агрессорки, а также не сделала совместное фото с соперницей на церемонии награждения, пишет 24 канал.

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Украинский лозунг в американском Остине

После победы в своем первом турнире WTA 20-летняя теннисистка поблагодарила болельщиков за поддержку и посвятила достижение украинскому народу.

Каждому, кто на трибунах, кто смотрит этот матч, особенно всем в Украине, хочу сказать "Слава Украине"! Быть в этой ситуации, в частности, в которой я сейчас – это очень особая победа. И я хочу посвятить этот трофей Украине, людям, борющимся и умирающим сейчас. Это очень особый момент,

– сказала Костюк.

Видео выступления Костюк