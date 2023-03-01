Президент НОК Украины и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал украинских теннисистов к бойкоту матчей с представителями стран-агрессоров. Однако добиться этого будет крайне тяжело.

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АТР и WTA защищают интересы игроков, независимо от национальности

Исполнительный директор и вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин объяснил, почему достичь полного отстранения спортсменов из России и Беларуси невозможно.

"Можно ли сейчас повлиять на WTA и АТР? Если коротко, то нет. Ведь есть полный консенсус между АТР и WTA о том, что теннисисты не являются представителями стран, а выступают индивидуально. У игроков есть контракты с АТР и WTA, то есть эти организации АТР и WTA являются профсоюзами, которые защищают интересы своих игроков, независимо от их национальности.

Они поддерживают игроков, чтобы те продолжали играть, потому что каждый из них переживает: если его правительство совершит что-то плохое, завтра это будет он – тот, кого отстранят. Они будут держаться друг за друга. Если будет три-четыре украинских игрока, которые будут против, то они будут в абсолютном меньшинстве. Это проблема. Ведь демократия работает так, что большинство решает за меньшинство", – рассказал Зукин.

В случае бойкота матчей с россиянами и белорусами могут пострадать украинские теннисисты, которые получат штрафные санкции. Размер финансового наказания может достигать десяти тысяч долларов.

Никто не отстранил россиян в командных видах спорта

В качестве аргумента вице-президент Федерации тенниса привел пример из хоккея, где российским игрокам разрешают играть в НХЛ.

Никто не хочет разбираться в деталях, все хотят популистически заявить, что "теннис не отстранил от выступлений россиян и белорусов". Но это не так. Ведь на самом деле никто не отстранил россиян и белорусов и в футболе и волейболе. Они играют в профессиональных командах по всему миру. К украинскому хоккею есть претензии, что Александр Овечкин со своим ребенком на 20-тысячном стадионе выступает, а ему все аплодируют? Почему никто не говорит, что Федерация хоккея Украины должна вмешаться в НХЛ и разобраться? Это абсурд,

– заявил Зукин.

Украинская теннисистка Леся Цуренко готова к бойкоту матчей с россиянами и белорусами, если будет рекомендация министерства.

Я буду однозначно сниматься с матчей. Есть некоторые игроки, против которых я, честно скажу, даже морально не потяну играть, потому что знаю их позицию, она для меня неприятна. Буду придерживаться этой рекомендации, это была одна из моих идей в начале, но я поняла, что это не будет смысла, в теннисе – так точно. Но если будет такая рекомендация, – 100% буду сниматься,

– сказала Цуренко.