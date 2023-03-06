У фіналі турніру WTA 250 в американському Остіні Марта Костюк у двох сетах обіграла росіянку Варвару Грачову, яка виступала під нейтральним прапором. Українська тенісистка проігнорувала процедуру рукостискання з представницею країни-агресорки, а також не зробила спільне фото з суперницею на церемонії нагородження, пише 24 канал.
Читайте також Віцепрезидент Федерації тенісу України розповів про "підводні камені" бойкоту матчів з росіянами
Українське гасло в американському Остіні
Після перемоги у своєму першому своєму турнірі WTA 20-річна тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та присвятила звитягу українському народу.
Кожному, хто на трибунах, хто дивиться цей матч, особливо всім в Україні – хочу сказати "Слава Україні"! Бути у цій ситуації, зокрема в якій я перебуваю зараз – це дуже особлива перемога. І я хочу присвятити цей трофей Україні, людям, які борються та помирають зараз. Це дуже особливий момент,
– сказала Костюк.
Відео виступу Костюк
- Зазначимо, що трофей Костюк став першим на рівні WTA для українських тенісисток в сезоні 2023 року.
- Завдяки цій перемозі Марта підніметься у світовому рейтингу на 40-е місце.