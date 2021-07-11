Украинская теннисистка Калинина выиграла второй турнир подряд

11 июля 2021 , 17:53
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Источник:

24 канал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина за один день выиграла два матча и одержала победу на турнире ITF во французском Контрексевиле. Калинина продолжила свою победную серию и выиграла второй турнир подряд.

Далма Галфи – Ангелина Калинина 0:2 (2:6, 2:6)

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В финале турнира Калинина победила представительницу Венгрии Далму Галфи. Матч продолжался почти полтора часа.

В первом сете представительница Украины сделала два брейка и защитила все свои подачи.

В следующей партии Галфи удалось сделать один брейк, на что Калинина ответила тремя победами на подаче соперницы.

Заметим, что 11 июля Калинина сыграла свой полуфинал. Украинка победила Чжэн Циньвэнь.

Рекорд Калининой

  • Для Калининой, которая выиграла 10 матчей подряд, – это второй подряд титул в 2021. Ранее Ангелина одержала победу во французском Монпелье.
  • Калинина во второй раз в 2021 году выигрывает два подряд турнира. Весной украинская теннисистка победила в португальском Оэйраше и хорватском Загребе.
  • Благодаря победе во Франции Ангелина на 103 месте в рейтинге WTA – личный рекорд украинки.
Автор: Михайло Гема