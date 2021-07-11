Калинина в полуфинале в двух сетах справилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь – 6:4, 6:4.

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Матч на грунтовом покрытии длился 1 час и 39 минут. Калинина обыграла китаянку уже второй раз за 2 недели. Ранее Ангелина оказалась сильнее в полуфинале турнира в Монпелье.

Благодаря этой победе, а также победе в Монпелье, Калинина со следующей недели существенно поднимется в рейтинге WTA. Украинка станет 4 ракеткой Украины и 103 в мире. Предыдущим рекордом 24-летней днепрянки была 107 позиция в рейтинге.

Предыдущая победа Калининой