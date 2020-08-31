Украинский тренер Юрий Вернидуб неожиданно покинул солигорский "Шахтер". Его на тренерском мостике может заменить другой украинец – Роман Григорчук.

Отставка Вернидуба стала довольно неожиданной. "Шахтер" идет на первом месте в чемпионате Беларуси, а в воскресенье, 30 августа, вышел в 1/8 финала Кубка страны. Однако команда вылетела из квалификации Лиги Европы, уступив дома молдавскому "Сфынтулу" в серии пенальти.

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По данным белорусского издания "Прессбол", вместо Вернидуба "Шахтер" может возглавить Роман Григорчук. Украинский специалист близок к подписанию соглашения с клубом.

Зато Вернидуб возглавит "Астану" из Казахстана. Сейчас там исполняющий обязанности тренера Пол Эшворт. До января 2020 года главным тренером команды был именно Григорчук.

Поэтому если Вернидуб возглавит "Астану", а Григорчук станет главным тренером "Шахтера", то белорусский и казахстанский клуб проведут рокировку украинских наставников.