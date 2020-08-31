В Беларуси во время митингов в Минске задержали двух футболистов клуба "Крумкачи" Сергея Казеку и Павла Рассолько. Их забрали в райотдел милиции. Одного из них впоследствии госпитализировали с тяжелыми травмами.

Задержали футболистов в центре Минска во время акций протеста в воскресенье, 30 августа. При этом футболисты участия в нем не принимали. После тренировки Казека и Рассолько, а также тренер Александр Белинский возвращались домой. Они прошли два кордона из правоохранителей. А уже после прохождения третьего, на них напали сотрудники ОМОНа.

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Правоохранители обвинили футболистов в нападении на их автомобиль, пишет "Радио Свобода". Хотя впоследствии опубликовали видео, на котором видно, как футболисты проходят мимо, в то время, как останавливается автомобиль, из которого и выбегают милиционеры, после чего начинают бить всех вокруг. В том числе и футболистов.

После задержания футболистов отправили в отделение милиции. И уже ночью Казеку госпитализировали. При этом спортсмена отправили в больницу в наручниках и под конвоем. В комментарии "Трибуна" представитель клуба рассказал, что у игрока сломан третий позвонок. А также повреждены почки. Поэтому он надолго будет вне футбола.

Всю ночь под участком милиции провели футболисты из других клубов – вратарь "Торпедо-БелАЗ" Владимир Бушма, полузащитник дзержинского "Арсенала" Игорь Рожков, а также футболисты "Крумкачей" Дмитрий Жданок и Михаил Колядко.

Уже во вторник, 1 сентября, "Крумкачы" должны провести матч Кубка Беларуси против минского "Динамо". Матч состоится со зрителями. И в клубе призывают болельщиков прийти на игру и поддержать задержанных футболистов.