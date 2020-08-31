Український тренер Юрій Вернидуб неочікувано покинув солігорський "Шахтар". Його на тренерському містку може замінити інший українець Роман Григорчук.

Відставка Вернидуба стала доволі неочікуваною. "Шахтар" йде на першому місці в чемпіонаті Білорусі, а в неділю, 30 серпня, вийшов в 1/8 фіналу кубка країни. Однак команда вилетіла з кваліфікації Ліги Європи, поступившись вдома молдовському "Сфинтулу" в серії пенальті.

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За даними білоруського видання "Прессбол", замість Вернидуба "Шахтар" може очолити Роман Григорчук. Український спеціаліст близький до підписання угоди з клубом.

Натомість Вернидуб очолить "Астану" з Казахстану. Зараз там виконуючий обов'язків тренера Пол Ешворт. До січня 2020 року головним тренером команди був саме Григорчук.

Тож якщо Вернидуб очолить "Астану", а Григорчук стане головним тренером "Шахтаря", то білоруський та казахстанський клуб проведуть рокіровку українських наставників.