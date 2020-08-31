Українська рокіровка: солігорський "Шахтар" замість Вернидуба може очолити Григорчук
Український тренер Юрій Вернидуб неочікувано покинув солігорський "Шахтар". Його на тренерському містку може замінити інший українець Роман Григорчук.
Відставка Вернидуба стала доволі неочікуваною. "Шахтар" йде на першому місці в чемпіонаті Білорусі, а в неділю, 30 серпня, вийшов в 1/8 фіналу кубка країни. Однак команда вилетіла з кваліфікації Ліги Європи, поступившись вдома молдовському "Сфинтулу" в серії пенальті.
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За даними білоруського видання "Прессбол", замість Вернидуба "Шахтар" може очолити Роман Григорчук. Український спеціаліст близький до підписання угоди з клубом.
Натомість Вернидуб очолить "Астану" з Казахстану. Зараз там виконуючий обов'язків тренера Пол Ешворт. До січня 2020 року головним тренером команди був саме Григорчук.
Тож якщо Вернидуб очолить "Астану", а Григорчук стане головним тренером "Шахтаря", то білоруський та казахстанський клуб проведуть рокіровку українських наставників.