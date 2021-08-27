"Украинская королева трека": эксклюзив с серебряным призером Олимпиады Еленой Стариковой

"Серебро "Елены Стариковой стало настоящей "вишенкой на торте" для Украины на Олимпиаде-2020. Спортсменка эксклюзивно для Спорт 24 рассказала о соревнованиях в Токио, особенностях велоспорта и Лиге чемпионов, где встретится с лучшими велогонщицами мира.

"Нам повезло, что были заполнены трибуны"

Медаль Елены Стариковой стала последней для Украины в Токио. Спортсменка стала настоящим джокером в рукаве украинской команды олимпийцев. Пока внимание было приковано к остальным, Елена в тот момент еще усиленно готовилась к поездке в Японию. Велогонщица стартовала в конце самых главных соревнований в жизни каждого спортсмена.

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"Жили довольно далеко от города, поэтому толком ничего не успела увидеть. Перед нами был только лес, дорога и трек. В гостиничном комплексе проживали исключительно трековики, которых уже хорошо знаю, поэтому сполна почувствовать атмосферу Олимпийских игр не удалось. На тренировку добирались автобусом, ведь приходилось ехать до трека около 30 – 40 минут. Не было ощущения Олимпиады, но атмосфера была хорошей и семейной", – рассказала Елена в интервью Спорт 24.

Велогонщикам повезло. На их выступления смогли прийти фанаты, заполнившие трибуны. Так что без поддержки спортсмены не остались.

Нам повезло, что была поддержка поклонников с трибун. На меня такая атмосфера влияет лишь положительно. Было очень приятно, когда слышала поддержку и аплодисменты болельщиков. До поездки в Японию выступала на чемпионате Европы, где соревнования проходили при пустых трибунах. Когда финишировала даже не знала, как реагировать, помахать ли пустым трибунам, или нет. Это было похоже на тренировку,

– призналась серебряная призерка Олимпиады.



Подиум спринта Олимпиады / Фото НОК Украины

"Хотелось все-таки добыть "золото"

25-летняя серебряная призерша Токио призналась, что пыталась победить в спринте. Также украинка хотела продемонстрировать лучшее время в квалификации, но акклиматизация дала о себе знать.

Хотелось все-таки добыть "золото" и продемонстрировать лучшее время на квалификации. Однако утром перед стартом наступила акклиматизация. Очень сильно хотела спать, хотя это уже был как шестой день. Было трудно сконцентрироваться. Рада, что смогла это преодолеть и пройти дальше. Что касается соперниц, то хотелось победить представительницу Канады, с которой уже неоднократно встречались на треке. У нее есть преимущество в скорости,

– заявила спортсменка.

"Откровенно говоря, мне было сложно"

Именно рекордсменка мира Кейси Митчелл стала соперницей нашей спортсменки в финале спринта на Олимпиаде-2020. Украинка показала настоящий класс на треке, но не смогла обойти конкурентку.

Украинка откровенно рассказала о том, как ждать своего выступления, когда уже почти все завершили свои соревнования.

Не отвечала еще на такой вопрос. Откровенно говоря, мне было сложно. Когда Олимпиада началась я еще была в Украине. Понимала, что некоторые спортсмены уже выступили, получила свои медали, а я еще даже туда не отправилась, а готовлюсь дома,

– сказала Лена.

Украинка с нетерпением ждала своего выступления на Олимпиаде. Отметим, что соревнования трековиков были одними из самых длинных и продолжались 6 дней. Но Елена рассказала, что во время такого расписания есть значительно больше времени на отдых.

К слову, еще большее внимание было приковано к нашей спортсменки после сенсации в четвертьфинале спринта. Украинка одолела фаворитку Олимпийских игр – Лею Софи Фридрих из Германии.

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"Еще за 10 дней до своего отлета начинала собирать сумки, с нетерпением ждала, когда отправлюсь в Японию. Когда прилетела, то почувствовала облегчение, что наконец-то на месте. Наши соревнования длились очень долго – 6 дней. Хотя было больше времени на восстановление. Например, на Кубке мира спринт происходит в один день. Мы рано стартуем и поздно заканчиваем. Вечером доползаешь до кровати и уже ничего не хочешь, а особенно, когда приезжаешь четвертой, то не хочешь даже смотреть на велосипед", – Старикова о графике гонок.

Как удается отбрасывать негативные мысли после досадных четвертых мест?

Когда остановилась в шаге от наград в кейрине на Олимпийских играх, то была очень разъярена. Меня лучше было не трогать. Думала, возможно, соперницы сыграли не по правилам. Но у нас контактный вид спорта, поэтому такие "коробочки", в которую меня взяли соперницы по ходу дистанции, не редкость,

- отметила Лена.



После съезда с трека пошла на допинг контроль. После этого понемногу начала успокаиваться, понимая, что не делала ставку на этот вид, а впереди меня ждет любимый спринт. Настраивалась, что удастся показать свои лучшие качества и получить медаль. Четвертое место в кейрине еще больше придало мне спортивной злости. Хотела показать всем на что способна и разобраться со всеми по очереди,

– рассказала призерша Олимпиады-2020 в спринте.

"В кейрине же все выезжаем одной группой, поэтому сложно следить за всеми соперницами. Никто не знает, когда может кто-то прибавить в скорости, обогнать. Все выехали на трек с мыслью, что это их последняя гонка. Девушки были резкими, даже дикими, все хотели показать класс", – Старикова об особенностях гонок.



Безумные гонки в Токио / Фото НОК Украины

"Возможно, если было бы в запасе еще несколько кругов, то смогла бы исправить ситуацию. Это было бы очень сложно сделать. Можно было бы умереть на Токийском треке. Шучу. Но после боя кулаками не машут", – о четвертом месте в кейрине.

Подошла на пике формы и зажгла в Токио

Не читала прогнозы других. Я всегда сконцентрирована исключительно на старте, знаю, что сильна и могу показать все, на что способна. Меня не волнуют мнения экспертов. Бывали ли моменты, когда была сама от себя в приятном шоке? Были такие эмоции, когда вышла в финал спринта. Понимала, что гарантированно завоевала олимпийскую медаль. Уже после решающего заезда эти ощущения приобрели какой-то смазанный характер, ведь "золото" было так близко. Понимала, что на моей шее будет серебряная награда, но она же не самого высокого сорта. Все на трибунах хлопают только чемпионке, именно она номер один в мире, а я лишь вторая.

– рассказала Старикова.

"Не чувствовала себя еще настолько быстрой и сильной"

Елена призналась, что подошла к Олимпийским играм на пике формы. Еще никогда до этого она не чувствовала себя насколько быстрой и сильной.

Успокоюсь скорее всего лишь тогда, когда возьму первое место. Но теперь на меня обращают больше внимания, чем в Токио. Все говорят, что в Париже буду с "золотом". Мне же нравится игра, результат и достижения. Не трясусь над тем, что должно быть лишь "золото". Нужно быть в лучшей форме, а там покажет время. К Токио подошла на пике. Еще никогда до этого не чувствовала, что могу быть такой быстрой и сильной. В психологическом плане тоже мощно подготовилась,

– отметила призерка Токио.

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О престижном старте – Лига чемпионов

Велоспорт – циклический вид, поэтому впереди у Елены много стартов, требующих немалой подготовки.

"Приятно чувствовать к себе столько внимания. Думаю, что лучше всего рассказывать о своих эмоциях в течение двух дней после старта. Сейчас мои эмоции стихли, а заработанная медаль стала прошлым. Я не могу долго отдыхать, ведь начинаю беспокоиться за свою физическую форму. Впереди меня ждет еще много стартов – чемпионат Украины, Европы и мира", – сдержанно ответила Елена.



Елену Старикову наградили орденом / Фото НОК Украины

Также Елену пригласили на престижные соревнования Лиги чемпионов, где будут соревноваться лучшие велогонщицы мира. Лига будет разделена на шесть этапов в шести странах планеты. А финал будет принимать израильский Тель-Авив. Туда очень сложно попасть, ведь зовут только 18 лучших велогонщиц планеты. Такой опыт станет новым в карьере Стариковой.

Меня пригласили на Лигу чемпионов, которая будет состоять из шести этапов в шести странах мира. А финал соревнований будет в израильском Тель-Авиве. Стартуют соревнования в начале ноября 2021 года, а завершаются ориентировочно в декабре. Соревнования будут проходить в испанской Пальме, французском Париже, Литве, два этапа в Лондоне и заключительный в Тель-Авиве. Туда отбираются лишь 18 лучших гонщиц планеты, туда сложно попасть. Будут новые правила и заезды. Для меня такой новый опыт будет очень интересным и нужным. Поэтому нужно тренироваться, чтобы поддерживать форму. Очень сложно возвращаться к заездам после нескольких дней без тренировок на велосипеде,

– Елена об интересном опыте после Олимпиады.

"В велоспорте есть абсолютно все"

Очень надеюсь, что моя серебряная награда повлияет на развитие и популяризацию велоспорта в Украине. Дети увидят всю крутость этого вида спорта. Здесь есть все: скорость, тактика, борьба за лидерство,

– призналась Лена.

"Когда смотрим в глаза друг другу, то считайте, что бой уже начался"

Еще одна особенность велоспорта – дуэль взглядов перед стартом прямо на треке. Соперницы смотрят друг другу в глаза, именно так они оказывают давление друг на друга. Однако украинка лишь недавно начала практиковать такие дуэли.

Я же лишь недавно начала практиковать такие действия. Это классный психологический момент, когда человек смотрит тебе в глаза, то можно сказать, что мы уже начали бой, хотя сама гонка еще даже не началась. Многие отворачиваются, не смотрят. Но мне нравится,

– заявила спортсменка из Украины.

"В нашем виде спорта есть еще несколько таких приемов. Например, когда узнаю свою соперницу в гонке, она может прийти и сесть вплотную к тебе, как-то задеть. Даже, если рядом будет много свободных стульев. В Токио тоже такое было, я такое не практикую и не ведусь на их провокации. Стараюсь сесть где-то отдельно. Как-то так складывается, что всегда выбираю второй стул, он мне по нраву. Это не ритуал, ведь перед соревнованиями их не имею", – отметила Старикова.

Почему спринт забрал сердце Елены Стариковой?

Не слишком часто езжу кейрин. Это контрактный вид, не люблю такого и даже боюсь. Там легко можно упасть, получить травму, которая может тебя выбить на длительный промежуток времени. В моем заезде на Олимпиаде представительница Нидерландов сломала ребра, проколола легкие, получила кровоизлияние в мозг. И это она ехала позади меня. У нас высокие скорости, там может случиться что угодно. Было много моментов, когда была на грани падения. К счастью, все обошлось. Там борьба, все выходят, как на последний бой,

– призналась Старикова.

Елене безразлично, какой стартовать в спринте – первой или за спиной соперницы. Украинка не может передать словами то, что чувствует на треке. Старикова рассказала, что в их виде спорта нельзя отключать голову ни на секунду, нужно вовремя поймать на рывке конкурентку и пристально следить за соперницей.

Что такое кейрин?

Это гонка с ускорением. Впереди велогонщиков следует мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Однако обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого следует скоростной спринт в исполнении велогонщиков.

Открытие Олимпиады в "сине-желтой" олимпийской команде рассказала, что полностью концентрируется на своей сопернице: "Конечно, все это приходит лишь с опытом, за моей спиной много заездов в спринте. А вот в кейрине мой путь не так долог, хотя за моими плечами есть победа на чемпионате Европы. Именно после нее я поняла, что зря так недооценивают эту дисциплину, которая является олимпийской и зрелищной для зрителей. К слову, именно эта медаль стала одной из самых запоминающихся в моей карьере, не ожидала ее. Нужно набираться еще больше опыта, чтобы понимать еще лучше, что делать в той или иной ситуации во время гонки".



Невероятная борьба в кейрине / Фото НОК Украины

"Кейрин – лотерея, где не можешь предсказать, кто из соперниц выстрелит"

В финале кейрина вышли сразу две украинки – Елена Старикова и Любовь Басова. Наши спортсменки грамотно расположились на обоих радиусах впереди соперниц. Но другие велогонщицы красиво заблокировали внутренний радиус Стариковой, которая была ближе к медалям. Елена финишировала 4-й, а Любовь Басова завершила финал на 6-й позиции.

В финале кейрина каждая маленькая ошибка может привести к поражению. Долго просматривала финал кейрина в Токио. Соперницы успели набрать большую скорость, чем я в тот отрезок дистанции. Когда поняла свою ошибку, то момент уже был упущен. Кейрин – это лотерея, где ты не можешь предсказать, кто из соперниц выстрелит. В спринте уже во время квалификации можно понять, кто сильная, а кто слабая конкурентка. В кейрине один провтик может изменить ход гонки,

– отметила Лена.

"Нахожусь в том месте, где и должна быть"

Елена призналась, что с первых дней поняла, что нашла свой вид спорта. Девушке легко все удавалось. Старикова показывала себя на уровне ребят сверстников. Вспомнила украинка и первую медаль, которую получила вовсе не на идеальном треке, а в лесу.

Мне легко все удавалось. Если я шла в зал, то смогла показывать себя на уровне ребят моего же возраста. Возможно, от природы была сильна. Хорошо помню свои первые соревнования, которые были в лесу. Абсолютного ничего не понимала, куда ехать, но финишировала первой. Это была моя первая медаль. Уверена, что сейчас нахожусь в том месте, где и должна быть. Именно здесь я достигну большего,

– вспомнила велогонщица.

Интересно, что в школе Елене больше всего нравились уроки физкультуры и географии. Вот сейчас девушке удается прекрасно это сочетать – заниматься спортом и видеть новые для себя места нашей планете.



Елена Старикова / Фото из instagram.com/starikova_9696

Еще в детстве Старикова занималась музыкой, но уже тогда была непоседливым ребенком. Музыка была в жизни Елены в течение 3 – 4 лет. За это время успела попробовать свои умения в игре на скрипке и фортепиано. Сперва девушке были по нраву занятия, но со временем поняла, что это не ее.

"Нам очень не хватает треков"

Нам очень не хватает треков. Во Львове единственный закрытый в Украине. Когда тренируюсь на нем, то понимаю, что на другом смогу показать еще лучший результат. В Токио очень красивый трек. Почему у нас такая проблема? Мне кажется, когда давно нет медалей, то никто не задумывается, что кому-то это нужно. А если у тебя получается показывать результат, то люди стараются помочь, чтобы развить успех,

– призналась "украинская ракета".

Что касается выездов, то зимой Елена тренируется в Турции: "Там хороший климат зимой, который позволяет тренироваться на улице. Конечно, на открытом воздухе сложнее тренироваться из-за температуры воздуха. Очень сложно ехать против ветра, когда разогревается асфальт. Но все такие препятствия делают нас только сильнее. Подрастает молодое поколение, которое скоро уже будет дышать мне в спину. Поэтому нужно держать уровень".

: "Свое свободное время люблю проводить за видеоиграми, чтением книг, люблю петь, когда никто не слышит. Шучу. Также могу долго ходить по магазинам в поиске классных блокнотов, долго смотреть на них и придирчиво выбирать новые в свою коллекцию".



Старикова на Олимпиаде-2020 / Фото НОК Украины

"Осталось всего три года до Парижа-2024 – это очень мало"

Осталось всего три года до Парижа-2024 – это очень мало. Конечно, лучше готовить этот период, чем пять лет, как это было из-за коронавируса в Токио. Это не позволит никому расслабиться. Многие спортсменки планировали после Олимпиады-2020 уйти в декрет и затем вернуться к подготовке. Теперь из-за пандемии, которая внесла коррективы в проведение прошлых соревнований, многие спортсменки не смогут позволить себе такие планы. Времени осталось немного. В моем виде спорта отбор начинается за два года до Олимпийских игр, поэтому нужно готовиться уже,

– Елена мощно настроена побеждать.

"Серебро" в Токио придало мне уверенности в том, что могу выходить и показывать свой класс. В Париже постараюсь добавить в психологии, получить важный опыт. На соревнованиях буду стараться показывать лучший результат. Эти три года пойдут мне в копилку", – подытожила Старикова.