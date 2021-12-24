Случай с избиением произошел на Кубке мира, куда отправился сборная Украины по художественной гимнастике. Тренер позволил себе ударить одну из гимнасток по лицу во время утренней тренировки.

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"У нас были ранние тренировки. Чаще всего две тренировки в день – так на всех соревнованиях. Мы приехали в зал, и мы ходили просто, как сонные мухи. Не могу сказать, что мы как-то сильно "косячили", но все было механически, без каких-либо эмоций. Она начала на нас кричать "Вы можете проснуться? Все команды работают, какие-то живые, а вы как сонные мухи". Она смотрит на одну девочку, а та кому что-то сказала из других девушек. И она говорит: "Что ты там сказала?". А там ничего такого не прозвучало. Но что-то спросила или сказала, я уже не припомню.

Мы начинаем тренировку, и она вцепилась в эту одну девочку и просто начала ее словами убивать. Потом говорит "Пошли со мной". Они пошли в раздевалку и там по лицу пару раз "дубасила" и говорит: "Ну что, проснулась?". Она выходит из раздевалки, естественно, плачет. Я такое видеть не могу и спрашиваю: "Она что, тебя била?" Тренер это видит, смотрит на меня и говорит: "Ты еще рот открой!". Я такая все. Больше никто ничего не спрашивал, мы молча тренировались, и такая практика довольно часто у нас", – рассказала Валерия Юзвяк.