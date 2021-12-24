Випадок з побиттям стався на Кубку світу, куди відправився збірна України з художньої гімнастики. Тренерка дозволила собі вдарити одну з гімнасток по обличчю під час ранкового тренування.

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"У нас були ранні тренування. Найчастіше два тренування на день – так на всіх змаганнях. Ми приїхали в зал, і ми ходили просто, як сонні мухи. Не можу сказати, що ми якось сильно "косячили", але все було механічно, без будь-яких емоцій. Вона почала на нас кричати "Ви можете прокинутися? Усі команди працюють, якісь живі, а ви як сонні мухи". Вона дивиться на одну дівчинку, а та кому щось сказала з інших дівчат. І вона каже: "Що ти там сказала?". А там нічого такого не прозвучало. Та щось спитала чи сказала, я вже не пригадаю.

Ми починаємо тренування, і вона вчепилася в цю одну дівчинку і просто почала її словами вбивати. Потім каже "Пішли зі мною". Вони пішли в роздягальню і там по обличчю пару разів "дубасила" і каже: "Ну що, прокинулася?". Вона виходить із роздягальні, природно, плаче. Я таке бачити не можу і питаю: "Вона що, тебе била?" Тренерка це бачить, дивиться на мене і каже: "Ти ще рота відкрий!". Я така все. Більше ніхто нічого не питав, ми мовчки тренувалися, і така практика досить часто у нас", – розповіла Валерія Юзвяк.