Сенсационное заявление гимнастки

Призер чемпионата Европы и мира по художественной гимнастике сделала неожиданное заявление. Влада Никольченко берет перерыв в спортивной карьере. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме. Спортсменка попросила с пониманием принять ее сложное решение и поддержать.

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Коронавирус забрал у нее возможность выступления на Олимпийских играх в Токио, которые должны были стать для гимнастки первыми и единственными в карьере. Об этом заявляли власти еще в 2020 году. Теперь и вообще неизвестно, сможем ли мы когда-нибудь увидеть Никольченко на Олимпиаде.

Я беру перерыв... Ранее я делилась с вами последствиями COVID-19. Не хочется вдаваться во все детали, но реабилитация после болезни проходит не так легко и на это требуется время. Ожидала, что будет иначе,

– призналась спортсменка.

Тяжелые тренировки, выступления, стресс, нагрузка, которую не удавалось сочетать с восстановлением. Все это повлияло на решение украинки. 18-летняя Никольченко приняла такое важное решение после консультации с врачами.

Никольченко становилась бронзовым призером чемпионата мира и Европы в 2019 году. Также в этом году власть дважды поднималась на третью ступень пьедестала на Европейских играх в Минске.

Продолжение карьеры под вопросом

Власти пока не знают, возобновит ли карьеру гимнастки. Хотя ей всего 18 лет.

Вернусь ли я на ковер? Время покажет… Все будет зависеть от моего здоровья. Для меня гимнастика – это важная часть моей жизни… Но сейчас важнее заниматься здоровьем. Я знаю, что многие болельщики ждали меня в Токио. Мне очень жаль, что на Олимпиаде меня не будет. Но это жизнь. Я хочу пожелать всем участникам Олимпийских игр и нашей сборной Украины. Это решение далось мне достаточно сложно, поэтому надеюсь на вашу поддержку,

– откровенно написала Никольченко.