В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 115, на котором сошлись украинский файтер Дмитрий Побережец (25-5-1-1) и россиянин Руслан Магомедов (15-1).

35-летний Побережец на первой минуте 3 раунда нанес мощный удар левой в челюсть и начал добивать соперника, пока рефери не остановил бой. У россиянина оказался серьезно разбит нос, пишет 24 канал.

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Побережец в 2020 году вернулся в октагон после трех лет отсутствия из-за тяжелых травм. В августе он уверенно победил поляка Адама Палаша.

Украинец стал первым претендентом на титульный бой против американца Тони Джонсона по прозвищу Халк.

Магомедов потерпел второе поражение в карьере. В его активе также 15 побед.

Видео боя