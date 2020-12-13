Защитник Динамо Денис Попов подтвердил, что больше не встречается с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Билодид взорвал информационное пространство. Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.

К слову Футболист "Динамо" впервые рассказал об отношениях с Билодид

Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока Динамо, а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в Инстаграме. Об этом Попов рассказал в журнале Yellow.

– Почему вы отписались от Дарьи в Инстаграме?

– Вы лучше у нее спросите.

– Сейчас вы пара или нет?

– Нет.

К слову. Об отношениях Попова и Билодид стало известно в начале сентября. В октябре они еще вместе праздновали 20-летие дзюдоистки.