Футболист Динамо разорвал отношения с лучшей украинской дзюдоисткой
Защитник Динамо Денис Попов подтвердил, что больше не встречается с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид.
Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Билодид взорвал информационное пространство. Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.
К слову Футболист "Динамо" впервые рассказал об отношениях с Билодид
Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока Динамо, а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в Инстаграме. Об этом Попов рассказал в журнале Yellow.
– Почему вы отписались от Дарьи в Инстаграме?
– Вы лучше у нее спросите.
– Сейчас вы пара или нет?
– Нет.
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