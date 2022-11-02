Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко рассудит матч группы "G" Олимпиакос – Нант. Поединок является стратегически важным для французского клуба.
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Украинские судьи в еврокубках
На линиях Бойко будут помогать Валентин Куцев и Владимир Володин. Анатолий Абдула назначен четвертым судьей.
Арбитр ВАА – Пётр Ласик, его ассистентом будет Павел Пскит. Оба являются представителями Польши.
- Напомним, что Нант в последний тур ведет борьбу за плей-офф Лиги Европы. После пяти матчей французы идут на третье место, имея в своем активе 6 очков.
- Отставание от идущего вторым Карабаха составляет лишь один балл. До лидера группы Фрайбурга не достать – отрыв немцев – 7 пунктов.
Будущий соперник Нанта уступает французам 4 балла накануне очного противостояния.