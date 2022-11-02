В первый день ноября обошлось без сенсаций. Центральным матчем того дня было противостояние Баварии и Интера, хотя сама встреча не имела никакой стратегической важности, если смотреть на турнирную таблицу, пишет 24 канал.
Стоит узнать Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023
Однако не этот поединок топ-грандов Германии и Италии был самым интересным. Безумными по драматизму были поединки группы "D". Все команды претендовали на плей-офф Лиги чемпионов.
Группа А
Рейнджерс – Аякс – 1:3
Голы: Таверньер, 87 – Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89
Рейнджерс – Аякс: видеообзор матча
Ливерпуль – Наполи 2:0
Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+8
Видеообзор поединка Ливерпуль – Наполи
Группа В
Порту – Атлетико Мадрид 2:1
Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24 – Маркано, 90+4
Порту – Атлетико Мадрид: видеообзор
Байер – Брюгге 0:0
Байер – Брюгге: видеообзор матча
Группа С
Бавария – Интер – 2:0
Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72
Видеообзор встречи Бавария – Интер
Виктория Пльзень – Барселона – 2:4
Голы: Хорий, 52 (п), 63 – Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75
Виктория Пльзень – Барселона: видеообзор матча
Группа D
Спортинг – Айнтрахт – 1:2
Голы: Гомеш, 39 – Камада, 61 (п), Круг Муани, 72
Видеообзор поединка Спортинг – Айнтрахт
Марсель – Тоттенхэм – 1:2
Голы: Мбэмба, 45+2 – Лангле, 54, Хейберг, 90+5
Марсель – Тоттенхэм: видеообзор матча