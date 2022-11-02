Українська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойком розсудить матч групи "G" Олімпіакос – Нант. Поєдинок є стратегічно важливим для французького клубу.

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Українські судді у єврокубках

На лініях Бойку допомагатимуть Валентин Куцев та Володимир Володін. Анатолій Абдула призначений четвертим суддею.

Арбітр ВАА – Пьотер Ласік, його асистентом буде Павел Пскіт. Обидва є представниками Польщі.

Нагадаємо, що Нант до останнього туру веде боротьбу за плей-офф Ліги Європи. Після п'яти матчів французи йдуть на третьому місці, маючи у своєму активі 6 очок.

Відставання від Карабаха, який йде другим, складає лише один бал. До лідера групи Фрайбурга не дістати – відрив німців – 7 пунктів.

Майбутній суперник Нанта поступається французам 4 балами напередодні очного протистояння.

До слова. Матч Олімпіакос – Нант відбудеться 3 листопада о 19:45.