Украинская биатлонистка Яна Бондарь приняла решение завершить карьеру. Спортсменка решила завязать с профессиональным спортом после неудачного выступления на чемпионате Украины по летнему биатлону.

29-летняя Бондарь рассказала о решении завершить карьеру после того, как стала 18-й в гонке преследования на чемпионате Украины. Об этом информирует Biathlon.com.ua.

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Надо объективно смотреть на вещи

Биатлонистка заявила, что ей не было сложно принять решение о завершении карьеры.

Нет, абсолютно, вот даже сейчас говорю об этом и улыбаюсь. Я ведь пробовала вернуться, но надо объективно смотреть на вещи – у меня это получилось не очень хорошо, скажем так. Не хочу пятнать биатлон своим именем,

– сказала Яна.

Основные достижения Бондарь

Яна Бондарь становилась бронзовым призером чемпионата Европы, также у нее 3 личных подиума на этапах Кубка IBU.

В эстафете она выигрывала медали на чемпионате Европы и чемпионате мира среди юниоров, а еще 3 подиума на этапах Кубка IBU, среди которых победа в смешанной эстафете в Арбер.

Самая высокая позиция на этапах Кубка мира – 14-е место в спринте в Холменколлене в 2015 году.