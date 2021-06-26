Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой

26 июня 2021 , 14:44
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Источник:

инстаграм Валентины Семеренко

Биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок впервые стала мамой. У Юлии Журавок родился сын.

У Журавок родился сын

О том, что Юлия Журавок стала мамой, в инстаграме сообщила биатлонистка Валентина Семеренко.

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Валентина Семерекно поздравила Юлию Журавок с рождением сына.


Скриншот страницы Валентины Семеренко в инстаграме

Что известно о Журавок

Юлия начала свою карьеру в 2009 году. Через два года она попала в ряды национальной команды.

В сезоне-2019/2020 биатлонистка из Украины провела всего одну гонку на этапах Кубка мира. Юлия заняла 68 место в индивидуальной гонке в Поклюке.

Трижды Журавок финишировала на третьем месте на этапах Кубка IBU: дважды в личных гонках, один раз – в смешанной эстафете.

Автор: Михайло Гема