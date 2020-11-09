Президент ФБУ Брынзак раскритиковал декрет украинской биатлонистки
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение Юлии Журавок уйти в декретный отпуск. Он считает, что сейчас не лучшее время для этого.
Юлия Журавок хотя и не является ключевой биатлонисткой сборной Украины, но ее решение президент федерации Владимир Брынзак не принял положительно. Об этом он рассказал в интервью XSPORT.ua.
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Критика Брынзака
Ранее девушка сообщила в соцсетях, что пропустит следующий сезон из-за рождения ребенка. Спортсменка не планирует ставить точку на своей профессиональной карьере и уже через год хочет вернуться в расположение сборной.
Такое известие биатлонистки Брынзак несколько раскритиковал. По его словам, Юлия просто может не успеть вернуться к Олимпиаде.
Немного неправильно все это. Все лето пропахать и вот так осенью перед сезоном уйти в декрет. Считаю, что не вовремя это, ведь в следующем сезоне Олимпиада, она может не успеть вернуться. Но это ее жизнь, ее право,
– сказал Брынзак.
Добавим, что в составе сборной Украины болельщики больше не увидят Яны Бондарь, которая неожиданно завершила карьеру.
Карьера Юлии Журавок: главное
- Журавок начала свою карьеру в 2009 году, а уже через два года попала в ряды национальной команды.
- Украинка не так часто попадает в эстафетную четверку из-за не слишком удачных результатов в течение сезона.
- В прошлом сезоне биатлонистка из Украины провела только одну гонку на этапах Кубка мира, где заняла 68 место в индивидуальной гонке в Поклюке.
- Трижды Журавок финишировала на третьем месте на этапах Кубка IBU: дважды в личных гонках, один раз – в смешанной эстафете.
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