Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение Юлии Журавок уйти в декретный отпуск. Он считает, что сейчас не лучшее время для этого.

Юлия Журавок хотя и не является ключевой биатлонисткой сборной Украины, но ее решение президент федерации Владимир Брынзак не принял положительно. Об этом он рассказал в интервью XSPORT.ua.

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Критика Брынзака

Ранее девушка сообщила в соцсетях, что пропустит следующий сезон из-за рождения ребенка. Спортсменка не планирует ставить точку на своей профессиональной карьере и уже через год хочет вернуться в расположение сборной.

Такое известие биатлонистки Брынзак несколько раскритиковал. По его словам, Юлия просто может не успеть вернуться к Олимпиаде.

Немного неправильно все это. Все лето пропахать и вот так осенью перед сезоном уйти в декрет. Считаю, что не вовремя это, ведь в следующем сезоне Олимпиада, она может не успеть вернуться. Но это ее жизнь, ее право,

– сказал Брынзак.

Добавим, что в составе сборной Украины болельщики больше не увидят Яны Бондарь, которая неожиданно завершила карьеру.

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