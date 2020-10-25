Биатлонистка сборной Украины Журавок забеременела и пропустит сезон-2020/2021
Украинская биатлонистка Юлия Журавок пропустит сезон-2020/2021. 25-летняя биатлонистка сборной Украины – беременна.
Юлия Журавок рассказала, что беременна и пропустит следующий сезон в своих соцсетях, разместив сториз в Инстаграме.
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Журавок не уходит из биатлона
Журавок сообщила, что не планирует уходить из профессионального спорта из-за рождения ребенка.
"Хочу поделиться с вами прекрасной и очень важной для меня новостью, о которой я узнала совсем недавно: я стану мамой! Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это также не значит, что я планирую уйти из спорта.
Я очень мотивирована и с нетерпением жду, когда смогу снова выступать за нашу сборную. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь каждым моментом", – написала Юлия Журавок.
Как Журавок выступала прошлом сезоне
В активе биатлонистки одна гонка на этапах Кубка мира – 68 место на индивидуальной гонке в Поклюке.
Трижды Журавок финишировала на третьем месте в этапах Кубка IBU: дважды в личных гонках, однажды – в смешанной эстафете.