Украинская биатлонистка Юлия Журавок пропустит сезон-2020/2021. 25-летняя биатлонистка сборной Украины – беременна.

Юлия Журавок рассказала, что беременна и пропустит следующий сезон в своих соцсетях, разместив сториз в Инстаграме.

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Журавок не уходит из биатлона

Журавок сообщила, что не планирует уходить из профессионального спорта из-за рождения ребенка.

"Хочу поделиться с вами прекрасной и очень важной для меня новостью, о которой я узнала совсем недавно: я стану мамой! Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это также не значит, что я планирую уйти из спорта.

Я очень мотивирована и с нетерпением жду, когда смогу снова выступать за нашу сборную. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь каждым моментом", – написала Юлия Журавок.

Таким образом, биатлонный сезон 2020/21 Журавок пропустит.

Как Журавок выступала прошлом сезоне

В активе биатлонистки одна гонка на этапах Кубка мира – 68 место на индивидуальной гонке в Поклюке.

Трижды Журавок финишировала на третьем месте в этапах Кубка IBU: дважды в личных гонках, однажды – в смешанной эстафете.