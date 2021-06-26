У Журавок народився син

Про те, що Юлія Журавок стала мамою, в інстаграмі повідомила біатлоністка Валентина Семеренко.

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Валентина Семерекно привітала Юлію Журавок з народженням сина.



Скриншот сторінки Валентини Семеренко в інстаграм

Юлія Журавок повідомила про вагітність у жовтні 2020 року. Через це біатлоністка пропустила попередній сезон та пішла у декрет.

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розкритикував рішення Юлії Журавок піти у декретну відпустку. Він вважає, що Юлія вибрала не найкращий час для цього.

Що відомо про Журавок

Юлія розпочала свою кар'єру у 2009 році. Через два роки вона потрапила у лави національної команди.

У сезоні-2019/2020 біатлоністка з України провела лише одну гонку на етапах Кубка світу. Юлія посіла 68 місце в індивідуальній гонці в Поклюці.

Тричі Журавок фінішувала на третьому місці на етапах Кубка IBU: двічі в особистих гонках, одного разу – в змішаній естафеті.