Украинская ассоциация футбола предоставит столице гуманитарную помощь

Украинская ассоциация футбола создала координационный центр по гуманитарным вопросам вместе с ФИФА и УЕФА. Об этом сообщил президент Андрей Павелко.

ФИФА и УЕФА помогают украинцам

Ассоциация принимает гуманитарные грузы из Европы от национальных футбольных ассоциаций, федераций и футбольных клубов Европы и мира. Часть помощи будет выделена для столицы.

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Также УАФ будет помогать детям, которых эвакуировали в Киев из разных украинских городов, приобщиться к спортивным лагерям на западе Украины, европейским клубам и национальным федерациям в других странах.

Ранее сообщалось, что в Венгрию уже выехали детско-юношеские команды из Киева, Харькова, Полтавы и Днепра.

30 игроков в возрасте от шести до 16 лет отправили в Латвию. В Даугавпилсе они будут учиться и тренироваться на базе местной футбольной школы.

Многие из них будут размещены на базах ряда футбольных клубов, где смогут жить и продолжать тренироваться.

Павелко уверял, что выезжать из Украины не планирует, хотя многие футбольные ассоциации предлагали разместить офис УАФ в их странах.