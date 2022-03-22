ФІФА та УЄФА допомагають українцям

Зазначається, що асоціація приймає гуманітарні вантажі з Європи від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу. Частину допомоги виділять для столиці.

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Також УАФ допомагатиме дітям, яких евакуювали до Києва з різних українських міст, долучитися до спортивних таборів на заході України, європейських клубів і національних федерацій в інших країнах.

Раніше повідомлялося, що до Угорщини вже виїхали дитячо-юнацькі команди з Києва, Харкова, Полтави та Дніпра.

30 гравців віком від шести до 16-ти років відправили до Латвії. У Дауґавпілсі вони будуть навчатися й тренуватися на базі місцевої футбольної школи.

Багатьох хто з них буде розміщено на базах низки футбольних клубів, де зможуть жити та продовжувати тренуватися.

Павелко запевняв, що виїжджати з України не планує, хоча багато футбольних асоціацій пропонували розмістити офіс УАФ у їхніх країнах.