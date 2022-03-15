По словам Павелко, многие футбольные ассоциации предлагали разместить офис УАФ в их странах. Также ему предлагали уехать из Украины.

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"Когда начались военные действия, наши партнеры, наши друзья из всех стран Европы и мира предоставили нам возможность сделать офис в любой стране. И я очень благодарен президентам национальных ассоциаций, федераций футбола, которые мне звонили и предлагали услуги для того, чтобы вывезти штаб, офис, меня лично и мою семью", – сказал Павелко.

Тем не менее, он отказался от предложений и подчеркнул, что останется в родной стране.

Я всех им поблагодарил и сказал, что вся наша футбольная семья, я и моя семья будем в Украине ко дню победы, к моменту, когда мы победим этот фашизм, пришедший на нашу землю. Я очень поблагодарил всех,

– добавил глава УАФ.

Также Павелко рассказал о судьбе этого сезона УПЛ, который так и не возобновился после зимней паузы из-за агрессии кафиров и террористов из России на территории Украины.