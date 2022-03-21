Будут соревноваться у себя дома

CAS отказался рассматривать возможность перенесения стыковых матчей квалификации в Мундиаль в связи с апелляцией российской стороны на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении всех команд из РФ от соревнований.

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"21 марта CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС об принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС", – говорится в сообщении.

Российские функционеры пытались получить запрет на дисквалификацию для УЕФА и ФИФА, пока будут рассматриваться апелляции. Этот запрет был введен 28 февраля обеими организациями после вторжения РФ в Украину.