Многие страны согласились принять молодых игроков
Отмечают, что в Венгрию уже выехали детско-юношеские команды из Киева, Харькова, Полтавы и Днепра. Также идет организация переезда в спортивные лагеря из других населенных пунктов.
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Воспитанники академии Шахтер выехали в Хорватию, а юные футболисты Динамо – в Венгрию.
30 игроков в возрасте от шести до 16 лет отправили в Латвию. В Даугавпилсе они будут учиться и тренироваться на базе местной футбольной школы.
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