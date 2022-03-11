Многие страны согласились принять молодых игроков

Отмечают, что в Венгрию уже выехали детско-юношеские команды из Киева, Харькова, Полтавы и Днепра. Также идет организация переезда в спортивные лагеря из других населенных пунктов.

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Воспитанники академии Шахтер выехали в Хорватию, а юные футболисты Динамо – в Венгрию.

30 игроков в возрасте от шести до 16 лет отправили в Латвию. В Даугавпилсе они будут учиться и тренироваться на базе местной футбольной школы.

Многие из них будут размещены на базах ряда футбольных клубов, где смогут жить и продолжать тренироваться. По результатам работы центра формируется и направляется гуманитарная помощь в Украину из Словакии, Польши, Испании, Венгрии, Словении и Франции.



Юные игроки убегают от войны / Фото УАФ



Юные игроки убегают от войны / Фото УАФ

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