Чи зможе україномовний хорват очолити клуб із Росії
47-річний наставник розповів про те, чи зможе працювати у російському клубі. Ігор Йовічевіч дипломатично відповів на таке провокаційне питання.
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"Я – футбольний тренер. Потрібно буде дивитись на проєкт, який мені пропонують. Розставити усі плюси та мінуси".
Я знаю, що в Україні дуже погано ставляться до Росії. Я тут вже не перший день – знаю про що йде мова. І читаю між рядками. Це питання – дуже цікаве та провокаційне,
– заявив тренер дніпровського клубу.
Відзначимо, що Ігор Йовічевіч вільно розмовляє українською мовою, хоча сам за національністю є хорватом. Головний тренер Дніпра-1 вже був учасником мовного конфлікту. Наставник зробив попросив нападника Євгена Селезньова, який тоді виступав за Колос, розмовляти українською. У відповідь на таке прохання хорвата футболіст заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права. Але після цього попросив у фахівця вибачення.
Тренерська кар'єра Ігоря Йовічевіча
- Свою кар'єру тренера хорват розпочинав у львівських Карпатах. "Левами" наставник керував із середини червня 2014-го до кінця грудня 2015 року.
- Після чого поїхав тренувати у Словенію, де очолив Цельє.
- Із 2017-го до 2020 року працював у загребському Динамо.
- Контракт із Дінпром-1 підписав у вересні 2020 року. Клуб під його керівництвом вже зіграв 41 поєдинок. У сезоні-2021/2022 після 14 турів дніпровська команда посідає високе 5 місце у таблиці УПЛ.