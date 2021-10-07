Украинку Монзуль назначили главным арбитром на матч сборной Англии
7 октября 2021 , 14:52Читати новину українською
Источник:УЕФА
Украинский арбитр Екатерина Монзуль в очередной раз будет работать на матче отбора на чемпионат мира-2022. На этот раз Монзуль доверили поединок сборной Англии.
Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на матче отбора на ЧМ-2022 Андорра – Англия. Поединок состоится 9 октября.
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Помощницами Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.
Арбитром на системе VAR назначена француженка Стефани Фраппар. Ее помощником будет украинец Виктор Матяш.
Что известно о Монзуль
- В 2014 году Монзуль работала на финале женской Лиги чемпионов Тюресо – Вольфсбург. Через год ей доверили финал женского чемпионата мира-2015 между США и Японией.
- Тогда Монзуль получила звание лучшего арбитра по версии IHHFS.
- В 2020 году Монзуль провела первый международный матч на уровне мужских сборных. Также украинка впервые работала на матче Лиги Европы.
- В 2021 году женщины впервые работали на матчах отбора мужского чемпионата мира. Арбитр работала и на Олимпиаде-2020.