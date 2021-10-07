Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на матче отбора на ЧМ-2022 Андорра – Англия. Поединок состоится 9 октября.

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Помощницами Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Арбитром на системе VAR назначена француженка Стефани Фраппар. Ее помощником будет украинец Виктор Матяш.

Что известно о Монзуль