Украинка забила лучший гол на групповом этапе Лиги чемпионов: видео шедевра

07:15

УЕФА подвел итоги голосования на лучший гол группового этапа в рамках женской Лиги чемпионов сезона-2021/22. Первое место в опросе заняла футболистка харьковского Жилстроя-1 Ольга Овдийчук, которая забила в ворота исландского Брейдаблика (2:0).