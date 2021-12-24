В голосовании за самый красивый мяч турнира украинка обошла соперниц из Барселоны, Арсенала, Челси и мадридского Реала.
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Видео гола Овдийчук
Коротко о Жилстрой-1 и Овдийчук
- Дебют чемпионок Украины в групповом раунде женской Лиги чемпионов сложился неудачным образом. Жилстрой-1 потерпел два поражения от мадридского Реала (0:1, 0:3) и французского ПСЖ (0:5 и 0:6), взял четыре очка в матчах с исландским Брейдабликом (0:0, 2:0) и оставил турнир, финишировав третьим в своем квартете.
- Овдийчук родилась в селе Дюксин Костопольского района Ровненской области. В Украине выступала за команды Батькивщина-Лицей, Легенда и Жилстрой-1.
- В сезоне-2019/20 провела 11 матчей за мадридский Атлетико. В прошлом году Ольга заняла седьмое место среди лучших футболисток мира по голосованию болельщиков на портале Futebol Feminino Alternativo.