В голосовании за самый красивый мяч турнира украинка обошла соперниц из Барселоны, Арсенала, Челси и мадридского Реала.

К слову От сенсации Стариковой до побитого рекорда Ломаченко: открытия украинского спорта 2021

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Коротко о Жилстрой-1 и Овдийчук