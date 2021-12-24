У голосуванні за найкрасивіший м'яч турніру українка обійшла суперниць із Барселони, Арсеналу, Челсі та мадридського Реалу.

До слова Від сенсації Старікової до побитого рекорду Ломаченка: відкриття українського спорту 2021

Відео голу Овдійчук

Коротко про Житлобуд-1 та Овдійчук