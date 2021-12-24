У голосуванні за найкрасивіший м'яч турніру українка обійшла суперниць із Барселони, Арсеналу, Челсі та мадридського Реалу.
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Відео голу Овдійчук
Коротко про Житлобуд-1 та Овдійчук
- Дебют чемпіонок України у груповому раунді жіночої Ліги чемпіонів склався не вдалим чином. Жилбуд-1 зазнав двох поразок від мадридського Реалу (0:1, 0:3) та французького ПСЖ (0:5 та 0:6), взяв чотири очки у матчах з ісландським Брейдабліком (0:0, 2:0) та залишив турнір, фінішувавши третім у своєму квартеті.
- Овдійчук народилася у селі Дюксин Костопільського району Рівненської області. В Україні виступала за команди Батьківщина-Ліцей, Легенда та Житлобуд-1.
- У сезоні-2019/20 провела 11 матчів за мадридський Атлетіко. Минулого року Ольга посіла сьоме місце серед найкращих футболісток світу у голосуванні вболівальників на порталі Futebol Feminino Alternativo.