Украинка Овдийчук забила лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео

19 ноября 2021 , 17:26
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твитер женской Лиги чемпионов

В четверг, 18 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 одержал уверенную победу над Брейдабликом со счетом 2:0.

Нападающая Жилстроя-1 Ольга Овдийчук забила Брейдаблику в этом матче. Гол украинки признан лучшим в 4-м туре группового этапа.

Как это было Жилстрой-1 одержал свою первую победу в истории женской Лиги чемпионов: видео матча

Конкурентами украинки были футболистки мировых грандов: Вивианне Мидема (Арсенал), Саманта Керр (Челси) и Сакина Каршауи (ПСЖ).

Видео топ-4 голов недели в Лиге чемпионов

Историческая победа Жилстроя-1

  • В выездном поединке с Брейдабликом украинки записали в свой актив первые забитые мячи и первую победу.
  • На 42-й минуте матча Юлия Шевчук замкнула великолепную передачу Ольги Овдийчук на дальнюю стойку, а на 74-й минуте уже сама Овдийчук отметилась просто невероятным голом.
  • В результате 2: 0 – победа Жилстроя-1, которая оставляет харьковчанам надежду на выход в следующий этап соревнований.
Автор: Юрій Семенюк