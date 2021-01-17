Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших арбитров-женщин в мире за последнее десятилетие.

Об этом сообщает пресс-служба IFFHS. Рейтинг составлялся по результатам выборов лучших арбитров-женщин в период с 2011-го по 2020 год.

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Победу в номинации получила немка Бабиана Стейнхаус (171 очко). Второе место заняла швейцарка Эстер Стаубли (135), а на третьем месте из 124 баллами расположилась украинка Екатерина Монзуль.

Ранее Андрей Шевченко занял 17 место в рейтинге лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS.

Монзуль вошла в историю

В 2020 году Монзуль и ее помощницы вошли в историю, став первой полностью женской бригадой, что отработала на матче Лиги наций. Также украинка впервые в карьере отсудила матч Лиги Европы.

К слову. Екатерина не первый год входит в мировую элиту в женском судейском корпусе. В 2015-м она выиграла опрос IFFHS, в 2014-м была 2-й, 2017-м была 4-й, в 2018-м – 5-й, а в прошлом году заняла шестое место.