Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг найкращих арбітрів-жінок у світі за останнє десятиріччя.

Про це інформує пресслужба IFFHS. Рейтинг складався за результатами виборів найкращих арбітрів-жінок у період із 2011-го по 2020 рік.

До теми Українка Монзуль увійшла в трійку найкращих жінок-арбітрів світу в 2020 році

Перемогу в номінації здобула німкеня Бабіана Стейнхаус (171 очко). Друге місце посіла швейцарка Естер Стаублі (135), а на третьому місці зі 124 балами розташувалася українка Катерина Монзуль.

Раніше Андрій Шевченко посів 17 місце в рейтингу найкращих тренерів збірних десятиліття за версією IFFHS.

Монзуль увійшла в історію

У 2020 році Монзуль та її помічниці увійшли в історію, ставши першою повністю жіночої бригадою, яка відпрацювала на матчі Ліги націй. Також українка вперше у кар'єрі відсудила матч Ліги Європи.

До слова. Катерина не перший рік входить до світової еліти в жіночому суддівському корпусі. У 2015-му вона виграла опитування IFFHS, в 2014-му була 2-ю, 2017-го була 4-ю, в 2018-му – 5-ю, а торік посіла шосте місце.