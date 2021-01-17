Українка Монзуль – в топ-3 найкращих арбітрів десятиліття серед жінок
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг найкращих арбітрів-жінок у світі за останнє десятиріччя.
Про це інформує пресслужба IFFHS. Рейтинг складався за результатами виборів найкращих арбітрів-жінок у період із 2011-го по 2020 рік.
До теми Українка Монзуль увійшла в трійку найкращих жінок-арбітрів світу в 2020 році
Перемогу в номінації здобула німкеня Бабіана Стейнхаус (171 очко). Друге місце посіла швейцарка Естер Стаублі (135), а на третьому місці зі 124 балами розташувалася українка Катерина Монзуль.
Раніше Андрій Шевченко посів 17 місце в рейтингу найкращих тренерів збірних десятиліття за версією IFFHS.
Монзуль увійшла в історію
У 2020 році Монзуль та її помічниці увійшли в історію, ставши першою повністю жіночої бригадою, яка відпрацювала на матчі Ліги націй. Також українка вперше у кар'єрі відсудила матч Ліги Європи.
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